Aydın\'da 41 Aranan Şahıs Yakalandı

23.02.2026 19:40
Çember-113 operasyonunda 41 aranan şahıs Aydın'da jandarma tarafından yakalandı.

Aydın'da yapılan Çember operasyonu kapsamında jandarma ekiplerince 41 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19-21 Şubat 2026 günleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı olarak "Çember-113" operasyonu gerçekleştirildi. 82 unsur ve 246 personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda 10'u 0-2 yıl, 10'u 2-5 yıl, 3'ü 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranan şahıslar olmak üzere toplam 41 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yakalanan şahıslar arasında 3 uyuşturucu, 3 hırsızlık, 3 dolandırıcılık, 2 kasten yaralama, 1 Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, 1 tehdit, 10 diğer suçlardan, 18 ifadeye yönelik aranma kaydı bulunan şahıslar yer aldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kararlılıkla devam ediyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

