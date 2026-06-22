Aydın\'da 43 Aranan Şahıs Operasyonla Yakalandı

Aydın'da aranan şahısların yakalanmasına yönelik 18-20 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenen Çember-129 operasyonunda 43 kişi yakalandı.

İl genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyona 80 ekip ve 236 personel katıldı. Operasyon kapsamında yakalanan şahıslardan 7'sinin 0-2 yıl, 13'ünün 2-5 yıl, 3'ünün 5-10 yıl, 1'inin 10-20 yıl ve 1'inin ise 20 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Yakalanan şahısların suç dağılımında ise hırsızlık suçundan 7, uyuşturucu suçlarından 3, yağma suçundan 2, yaralama suçundan 3, tehdit suçundan 3 ve cinsel suçlardan 1 kişinin bulunduğu belirlendi. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 6 kişi ile ifadeye yönelik aranan 18 kişi de operasyon kapsamında yakalandı.

Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN