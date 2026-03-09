Aydın'da 52 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
09.03.2026 10:09
Aydın'da gerçekleştirilen Çember-115 operasyonunda 52 kişi yakalanarak adli işleme alındı.

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik 05 Mart 2026 -07 Mart 2026 tarihleri arasında il genelinde eş zamanlı Çember-115 operasyonu gerçekleştirildi. 81 unsur ve 235 personelin katılımıyla icra edilen operasyon kapsamında çeşitli suçlardan aranan 52 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan, 18'inin 0-2 yıl, 1'inin 2-5 yıl, 1'inin 5-10 yıl, 1'inin ise 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında yakalanan şahısların suç dağılımına bakıldığında 5'inin uyuşturucu suçlarından 3'ünün tehdit suçundan, 2'sinin trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan, 1'inin hırsızlık suçundan, 1'inin fuhuş suçundan, 9'unun diğer çeşitli suçlardan arandığı, 31 şahsın ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Çember, Aydın, Son Dakika

