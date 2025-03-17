Aydın'da 53 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 53 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik 6-9 Mart 2025 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 53 şahıs yakalandı. Çeşitli suçlardan 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan (20), 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan (7), 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan (3), 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan (3), 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan (1), ifadeye yönelik aranan (19) şahıs bulunuyor. - AYDIN