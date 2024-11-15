Aydın\'da 55 Bin Bandrolsüz Sigara Ele Geçirildi

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Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 55 bin adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak sigara imal ve ticaretine yönelik 13-14 Kasım 2024 günü yapılan çalışmalar kapsamında kaçak sigara satışı yapan C.K. ve A.D. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda C.K.'nın evinde ve A.D.'nin aracında yapılan aramalarda; 55 bin adet bandrolsüz sigara, 1 adet ambalaj makinesi, 11 kilogram bandrolsüz tütün, 6 bin adet boş makaron, 15 adet sigara sarma makinesi, 400 paket çarşaf kağıt, 8 paket pamuk makaron ucu ve 1 adet terazi ele geçirildi. C.K. ve A.D. ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN