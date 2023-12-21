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Aydın'da 65 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da 65 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 65 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda bin 430 gram skunk, 663 gram kubar esrar, 65 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu malzemeler ele geçirildi.

Aydın\'da 65 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı
21.12.2023 - 09:24,  Güncelleme: 09:26
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Aydın'da jandarma ekiplerince gerçekleştiren operasyonlarda uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 65 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığını tespit ettiği adreslere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda toplam 65 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise bin 430 gram skunk, 663 gram kubar esrar, 65 gram metamfetamin, 14 adet kenevir tohumu, 50 adet sentetik hap, 1 adet esrar öğütme aparatı, 3 adet tabanca, 50 adet tabanca fişeği, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında da adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 65 Şüpheli Uyuşturucu Operasyonunda Yakalandı - Son Dakika


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