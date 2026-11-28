Aydın'ın Efeler, Nazilli ve Köşk ilçelerinde gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda, sağlıksız koşullarda muhafaza edilen 34 ton 320 kilogram kuru incir ve etiketsiz 2 ton 994 kilogram bal ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin sahiplerine toplam 944 bin TL idari para cezası kesildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve takibine dair çalışmalarını sürdürdü. Bu çerçevede 1-28 Kasım 2026 tarihleri arasında Efeler, Nazilli ve Köşk ilçelerinde 7 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, sağlığa uygun şartlarda saklanmadığı tespit edilen 34 bin 320 kilogram kuru incir ile etiketsiz 2 bin 994 kilogram bal ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon 657 bin TL olduğu belirtildi. Ayrıca ele geçirilen ürünlerin sahiplerine toplam 944 bin TL idari para cezası uygulandı. Aydın Emniyet Müdürlüğü, il genelinde sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.