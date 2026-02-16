Aydın'da jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda 91 adet sahte/replika ayakkabı ele geçirdi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte ürün ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde Efeler ilçesinde gerçekleştirilen faaliyette S.Ç. (51) isimli şüpheliye ait araç durdurularak yapılan kontrolde, 91 adet sahte/replika ayakkabı ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN
Son Dakika › 3. Sayfa › Aydın'da 91 Sahte Ayakkabı Ele Geçirildi - Son Dakika
