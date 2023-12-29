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Aydın'da aile içi tartışmada bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da aile içi tartışmada bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan aile içi tartışmada eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen Gülbeyaz Savaş (25), hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın\'da aile içi tartışmada bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
29.12.2023 - 09:26,
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde çıkan aile içi tartışmada eşi tarafından bıçaklandığı iddia edilen Gülbeyaz Savaş (25), hayatını kaybetti.

EŞİNİN KENDİSİNİ BIÇAKLADIĞINI SÖYLEDİ

Olay, Acarlar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle aile içinde tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada 25 yaşındaki Gülbeyaz Savaş bıçaklandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karnından bıçaklanmış halde bulunan Gülbeyaz Savaş, iddiaya göre kendisini eşi H.S.'nin bıçakladığını söyledi.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülen Gülbeyaz Savaş, yolda hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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İncirliova, Aydın, Olaylar, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da aile içi tartışmada bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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