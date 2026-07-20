Aydın\'da çatı yangını

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın Çeştepe Mahallesi Enver Paşa Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında tadilat işlemleri sırasında yangın çıktı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN