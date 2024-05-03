Aydın'da apartmanın çatısından beton parçaları düştü - Son Dakika
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Aydın'da apartmanın çatısından beton parçaları düştü

Aydın\'da apartmanın çatısından beton parçaları düştü

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir apartmanın çatısından kopan beton parçaları yola düştü. Şans eseri olayda yaralanan olmazken, bölgeye itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. İnceleme başlatıldı.

03.05.2024 16:01
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın çatısından kopan beton parçaları yola düşerken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı bir apartmanın çatı kısmından kopan beton parçaları, kaldırıma ve yola düştü. Parçaların düştüğünü fark eden bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kopan beton parçalarının düştüğü esnada şans eseri kaldırımda yayanın ve yoldan o esnada geçen aracın olmaması, muhtemel bir kazanın önüne geçti. Bölgeye gelen zabıta ekipleri, apartman yetkilileri ile görüşürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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