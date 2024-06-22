Aydın'da araç uçuruma yuvarlandı, alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Aydın'da araç uçuruma yuvarlandı, alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir aracın uçuruma yuvarlandığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Kazaya rastlanmazken, yol kenarında bulunan aşırı derecede alkollü bir şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, ihbarı yapan kişinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

22.06.2024 09:48
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Aydın'ın Köşk ilçesinde bir aracın uçuruma yuvarlandığı ihbarı üzerine ekipler alarma geçti. Bölgede bir süre arama yapan ekipler kazaya rastlamazken, yol kenarında bulunan alkollü şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Koçak Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bir aracın yol kenarındaki uçuruma yuvarlandığı ve yaralıların olduğu ihbarı üzerine UMKE, AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, kaza yapan aracı aramaya başladı. Ekipler bölgede yaptıkları aramada kazaya rastlayamazken, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından yol kenarında bir şahsın olduğu tespit edildi. Sorulara sağlıklı cevaplar veremeyen şahsın aşırı derecede alkollü olduğu ve aracının da olmadığı belirlendi. Ambulansa alınarak hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler ihbarı yapan şahsı tespit etmek için çalışma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Köşk, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da araç uçuruma yuvarlandı, alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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