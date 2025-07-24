Aydın\'da Aranan 3 Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Efeler, söke ve Nazilli ilçelerinde yapılan çalışmalarda jandarma tarafından aranan şahıslar yakalandı.

Efeler, Söke ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. " Hırsızlık" ve "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.B. isimli şüpheli şahıs Söke ilçesi Atatürk Mahallesinde yol kontrol faaliyetinde yakalandı. "Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.B. isimli şüpheli şahıs Nazilli ilçesi Yeni Mahalle'de yakalandı. "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D isimli şüpheli şahıs Efeler ilçesi Serçeköy Yol Kontrol noktasında yakalandı. Yakalanan şahıslar, adli makamlarca tutuklanmalarına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN