Aydın\'da Aranan 30 Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

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Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli şahıs jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde iki günde çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 16 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 9 şüpheli şahıs ise ifadeye yönelik olarak yakalandı. Yakalanan 30 şahıs arasında uyuşturucu suçundan 3 şahıs, hırsızlık suçundan 3 şahıs, yaralama suçundan 3 şahıs, zimmet suçundan 2 şahıs, öldürme suçundan 1 şahıs, müstehcenlik suçundan 1 şahıs, yağma suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan 16 şahıs bulunuyor. Aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN