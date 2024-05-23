Aydın\'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi jandarma tarafından yakalandı

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Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 32 kişi jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, bu çerçevede gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 32 kişi jandarma ekiplerinden kaçamadı. Göçmen kaçakçılığı suçundan 3 şahıs, hırsızlık suçundan 6 şahıs, uyuşturucu suçundan 3 şahıs, yaralama suçundan 2 şahıs, diğer suçlardan 5 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 13 şahıs olmak üzere toplam 32 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar arasında; 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 9 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 2 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 7 şahıs ve 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs olduğu öğrenildi. - AYDIN