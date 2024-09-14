Aydın\'da Aranan İki Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde çeşitli suçlardan aranan iki şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir hükümlü/tutuklu şahsı ziyarete gelen Y.Ş isimli şahsın yapılan sorgulamasında, "Korku Kaygı veya Panik Oluşturabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme" ve "Kasten Yaralama" suçlarından arandığı ve hakkında 1 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilerek yakalandı. Atburgazı Mahallesi'nde Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve" Silahla Tehdit" ve " Tutuklu ve Hükümlünün Kaçması" suçlarından aranan ve hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.Ö isimli şahıs da yakalandı. Hükümlüler, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN