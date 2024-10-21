Aydın\'da Aranan İki Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Çine ve Germencik ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 şahıs yakalandı.

Aydın'da jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan jandarma ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Edinilen bilgiye göre, Çine ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT tarafından aranan bir şahsın yakalanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda; 12 yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü Y.Ü isimli şahıs Çine ilçesi Ünlüce Mahallesi'nde, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan ve 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasına hükümlü S.A. isimli şahıs da Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN