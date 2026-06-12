Bozdoğan'da arazi yangını - Son Dakika
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Bozdoğan'da arazi yangını

Bozdoğan\'da arazi yangını
12.06.2026 20:15  Güncelleme: 20:17
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Alamut Mahallesi'nde çıkan arazi yangını, orman ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alamut Mahallesi'nde çıkan arazi yangını, ekiplerin ve vatandaşların hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Alamut Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yön değiştirerek yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Alevlerin mahalleye yaklaşması üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Bozdoğan Belediyesi ekipleri müdahale etti. Alamut Mahallesi sakinleri de kazma ve küreklerle söndürme çalışmalarına destek vererek alevlerin yayılmasının önüne geçilmesinde önemli rol oynadı.

Ekiplerin koordineli ve etkili müdahalesi sayesinde yangın yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının daha geniş bir alana yayılması engellenirken, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Yangın bölgesine gelen Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat ile Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Polat, son günlerde artan hava sıcaklıklarına dikkat çekerek vatandaşları yangın riskine karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Kaymakam Polat, özellikle ormanlık alanlar ve kırsal bölgelerde ateş yakılmaması gerektiğini belirterek, vatandaşlardan yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınmalarını istedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Bozdoğan, İtfaiye, Aydın, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bozdoğan'da arazi yangını - Son Dakika

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