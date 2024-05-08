Aydın'da Arkadaşının Uzun Süre Haber Alamadığı Şahıs Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Aydın'da Arkadaşının Uzun Süre Haber Alamadığı Şahıs Evde Ölü Bulundu

Aydın\'da Arkadaşının Uzun Süre Haber Alamadığı Şahıs Evde Ölü Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir şahıs evinde uzun süre haber alamayan arkadaşı tarafından ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

08.05.2024 15:57
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Aydın'ın Efeler ilçesinde arkadaşının uzun süre haber alamadığı bir şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Cuma Mahallesi 215 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolga Taş isimli şahıstan uzun süre haber alamayan arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çilingir marifeti ile girdiği evde Taş'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Taş'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Arkadaşının Uzun Süre Haber Alamadığı Şahıs Evde Ölü Bulundu - Son Dakika

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