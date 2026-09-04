Aydın\'da asayiş ve güvenlik uygulamalarında 971 aranan şahıs yakalandı

Aydın Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde son bir ayda çeşitli suçlardan aranan 971 kişi yakalanırken, Aydın Valisi Dr. Osman Varol vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, düzenlediği basın toplantısında Aydın'ın Ağustos ayı asayiş ve güvenlik uygulamaları rakamlarını açıkladı. Aydın'ın 'Z Raporu'nu açıklayan Vali Varol, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm kurumların koordineli çalışmasıyla uygulamaların aralıksız süreceğini vurguladı. Kolluk kuvvetlerinin suç ve suçlularla mücadele kapsamında yoğun çalışmalar yürüttüğünü belirten Varol, kent genelinde bin 375 uygulama gerçekleştirildiğini söyledi.

Vali Varol, kent genelinde 4 Ağustos-4 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmalarında 1 milyon 275 binden fazla kişinin ve aracın kontrol edildiğini, 971 aranan şahsın yakalandığını açıkladı. Ayrıca denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve kaçak ürün ele geçirildi.Kent genelinde farklı başlıklarda toplam bin 375 uygulama gerçekleştirilirken, umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerde 951 kıraathane, 316 içkili restoran, 176 kafe ve 50 tekel bayii olmak üzere toplam bin 493 işletme kontrol edildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalarda 116 bin 305 şahıs sorgulandı. Yapılan kontrollerde 335'i hapis cezası, 636'sı ifade nedeniyle aranan olmak üzere toplam 971 aranan şahıs yakalandı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda da 1 kilo 276,67 gram metamfetamin, 5 bin 567,9 gram esrar, 345,38 gram kokain, 269,36 gram bonzai ve 210,69 gram skunk ele geçirildi. Ayrıca 319 kök kenevir ve 1 milyon 221 bin 775 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Asayiş olaylarının yüzde 93'ü aydınlatıldı

Aydın genelinde bir aylık dönemde 4 bin 407 asayiş olayı meydana gelirken, bunların 4 bin 111'i aydınlatıldı. Böylece genel aydınlatma oranı yüzde 93 olarak kayıtlara geçti. Kişilere karşı işlenen suçlarda meydana gelen bin 321 olayın bin 290'ı aydınlatılırken, olaylara karıştığı belirlenen bin 846 şüpheli yakalandı. Mal varlığına karşı işlenen 416 olayın ise 298'i aydınlatıldı ve 100 şüpheli yakalandı.

252 bin araç kontrol edildi

Trafik yönünden gerçekleştirilen denetimlerde ise 34 bin 783'ü motosiklet olmak üzere toplam 252 bin 925 araç kontrol edildi. Denetimlerde 38 bin 270 sürücü hakkında işlem yapılırken, bin 518 araç trafikten men edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından ise Aydın'ın deniz yetki alanlarında bin 528 saat seyir gerçekleştirildi, 147 tekne ve bin 112 şahıs kontrol edildi. Arama kaydı bulunan 3 şahıs yakalandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 7 Mobil Göç Noktası ile gerçekleştirilen uygulamalarda bin 275 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Yakalanan 10 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Kolluk birimlerince yakalanarak Geri Gönderme Merkezine teslim edilen toplam 234 düzensiz göçmenden 102'sinin sınır dışı edildiği bildirildi. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen 7 operasyonda 4 şüpheli tutuklandı, 11 araca el konuldu.

Siber suçlara karşı 30 bin kişiye bilgilendirme

Siber Şube Müdürlüğü ekiplerince 298 olayla ilgili çalışma yürütülürken, sanal devriye faaliyetleri kapsamında suç unsuru içeren sosyal medya hesapları ve şahıslar hakkında 227 araştırma raporu hazırlandı. Dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, çevrimiçi çocuk istismarı ve siber güvenlik konularında düzenlenen bilgilendirme faaliyetleriyle 30 bin 17 öğrenci, öğretmen ve vatandaşa ulaşıldı. Yasadışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen 388 internet sitesinin erişiminin engellenmesi için BTK'ya bildirimde bulunuldu.

"Orman yangınlarına karşı teyakkuz halindeyiz"

Vali Varol, orman yangınlarına karşı da tüm ilgili birimlerin tam zamanlı denetim ve kontrollerini sürdürdüğünü, ekiplerin yangın riskine karşı teyakkuz halinde görev yaptığını belirtti.

2 bin litre etiketsiz zeytinyağı ele geçirildi

Öte yandan taklit ve standartlara uygun olmayan ürünlerle mücadele kapsamında 7 depo ve iş yerine operasyon düzenlenirken, 7 kişiye idari işlem uygulandı ve toplam 1 milyon 512 bin 470 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde 2 bin 107 litre etiketsiz zeytinyağı, 2 bin 677 kilogram zeytin, 840 litre sıvı yağ ve 11 kilogram sahte bal ele geçirildi.