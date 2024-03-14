Aydın'ın Efeler ilçesinde metruk bir evde yangın olduğuna dair verilen asılsız ihbar, itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Olay, Efeler ilçesi Köprülü Veysipaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metruk bir evden yoğun dumanların yükseldiği iddiasıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar düştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, verilen adresteki yangını bulmaya çalıştı. Asılsız olduğu anlaşılan ihbar sonrası itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşlarla da irtibata geçerek, yangın ihtimali olduğu düşünülen bölgede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında yangına dair hiç bir ize rastlamayan ekipler normale dönerken, ihbarın, adreste bulunan bir apartmanın bacasından çıkan soba dumanından kaynaklı yapıldığı düşünülüyor. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da asılsız yangın ihbarı paniğe neden oldu - Son Dakika
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Florida'da 33 yaşındaki bir kadın, 18 aylık kızını bir mağaza önünde 500 dolar karşılığında satmaya çalıştı. Kadın, bebeğini satmayı teklif ettiği kişi tarafından reddedilince bebeğini bankanın önüne bırakıp gitti. Banka çalışanının durumu polise bildirmesi üzerine kadın gözaltına alındı. Bebek, çocuk koruma merkezine teslim edildi ve koruyucu bakıma alındı.
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