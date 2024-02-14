Aydın'ın Efeler ilçesinde aspiratörden çıkan yangında ev sahibi, 'can yoldaşım' dediği muhabbet kuşunu yangından kurtardı.
Yangın, Efeler ilçesi Güzelhisar Mahallesi 47 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sebahat Karaduman isimli yaşlı kadın yemek yaptığı esnada bir anda aspiratör alev aldı. Karaduman, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, mutfağın ocak bölümünü saran yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, mutfağın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
"Geri dönüp kuşumu aldım"
Aspiratörün alev aldığını gören Sebahat Karaduman, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından evden dışarıya çıktı. "Can yoldaşım" dediği kuşunun aklına geldiğini ve hemen geri dönüp muhabbet kuşunu da alarak dışarıya çıktığını ifade eden Karaduman, "Aspiratör tutuşmaya başladı. İki tane çift parçası var. Bir tanesi düştü, yanmaya başladı. Ben de bıçağın ucuyla alıp lavaboya koydum. Bir baktım ki, ikincisi de tutuşmuş. Plastik erimeye başladı. O erimeye başlayıncaya kadar, yangın büyüyecek diye aspiratörün fişini söktüm. Tüpü çıkartayım dedim ama korktum, dışarıya çıktım. Daha sonra kuşum aklıma geldi. Döndüm hemen kuşumu aldım. Sadece kuşumu aldım, kimliğimi aldım çıktım. Çünkü kuşum benim için çok önemli. Bu benim için çok önemli. Bir de kedim var benim bahçede. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Böyle bir durumda kalınca sakın müdahale etmeye çalışmayın. Yangın 5 dakikada çıkıyor. Hemen itfaiyeyi arayın" dedi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Aspiratörden Çıkan Yangında Ev Sahibi Muhabbet Kuşunu Kurtardı - Son Dakika
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