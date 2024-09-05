Aydın\'da Bandrolsüz İçki Operasyonu: 102 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

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Aydın'ın Çine ilçesinde bir işletmeye yapılan operasyonda çok sayıda bandrolsüz içki ele geçirildi.

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alkollü içki kaçakçılığı ve sahte içki ticaretinin engellenmesi amacıyla Kavşit Mahallesi'nde bir işletmenin yapılan kontrolünde TAPDK belgesi olmaksızın açık alanda alkollü içki sattığı ve servis ettiği tespit edildi. İşletme içerisinde satışa ve sunuma hazır halde bulunan, 89 adet 50 cl, 10 adet 50/100 cl, 2 adet 150/3000 cl, 1 adet 70 cl markasız alkol olmak üzere toplam 102 adet çeşitli marka ve türlerde kaçak içki ele geçirildi. İşletmeye 16 bin 554 TL idari para cezası uygulandı. - AYDIN