Polis şüphelendi, gerçek bambaşka çıktı! Suç makinesi yakayı ele verdi

Aydın'da kimlik kontrolü sırasında başkasına ait kimlik ibraz eden bir şüpheli, ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. Yapılan sorgulamada şüphelinin 15 ayrı suçtan kesinleşmiş 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

BAŞKASININ KİMLİĞİNİ GÖSTERDİ

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde ekiplerin gerçekleştirdiği kimlik kontrolü sırasında meydana geldi. Kontrol sırasında E.B. isimli şüpheli, görevlilere başka bir kişiye ait kimlik belgesi ibraz etti. Kimlik üzerinde inceleme yapan ekipler, bilgilerin şüpheliyle uyuşmadığından şüphelendi. Bunun üzerine ekipler tarafından şüphelinin gerçek kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

15 AYRI SUÇTAN 10 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Yapılan kimlik tespitinin ardından E.B.'nin bilgileri üzerinden sorgulama gerçekleştirildi. Sorgulamada şüphelinin 15 ayrı suçtan toplam 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Böylece kimlik kontrolü sırasında başkasına ait kimlikle işlem yapmaya çalışan şüphelinin hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

BAŞKASINA AİT KİMLİK KULLANMASI NEDENİYLE DE İŞLEM BAŞLATILDI

Ekipler tarafından gözaltına alınan E.B. hakkında, kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra başkasına ait kimlik kullanması nedeniyle de ayrıca adli işlem başlatıldı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili süreç devam ederken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Kimlik kontrolü sırasında ortaya çıkan olayda, ekiplerin ibraz edilen kimlikteki bilgilerle ilgili yaptığı inceleme sonucunda şüphelinin gerçek kimliğine ulaşıldı. Ardından yapılan sorgulama, E.B. hakkında yıllar önce verilen kesinleşmiş hapis cezasını ortaya çıkardı.

KİMLİK KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Olayın en dikkat çeken noktası, şüphelinin hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasının doğrudan kimlik kontrolü sırasında belirlenmesi oldu. Ekiplerin başkasına ait kimlikten şüphelenmesi üzerine yapılan kontroller sonucunda hem şüphelinin gerçek kimliği belirlendi hem de hakkında bulunan kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıktı. Şüphelinin başkasına ait kimlik kullanmasına ilişkin adli sürecin yanı sıra, 15 ayrı suçtan verilen 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasına yönelik işlemler de yürütülüyor.