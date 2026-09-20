Polis şüphelendi, gerçek bambaşka çıktı! Suç makinesi yakayı ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polis şüphelendi, gerçek bambaşka çıktı! Suç makinesi yakayı ele verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polis şüphelendi, gerçek bambaşka çıktı! Suç makinesi yakayı ele verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde ekiplerin gerçekleştirdiği kimlik kontrolünde dikkat çeken bir olay yaşandı. Görevlilere başkasına ait kimlik gösteren E.B.'nin gerçek kimliği yapılan incelemeyle belirlendi. Şüphelinin 15 ayrı suçtan toplam 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Aydın'da kimlik kontrolü sırasında başkasına ait kimlik ibraz eden bir şüpheli, ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. Yapılan sorgulamada şüphelinin 15 ayrı suçtan kesinleşmiş 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

BAŞKASININ KİMLİĞİNİ GÖSTERDİ

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde ekiplerin gerçekleştirdiği kimlik kontrolü sırasında meydana geldi. Kontrol sırasında E.B. isimli şüpheli, görevlilere başka bir kişiye ait kimlik belgesi ibraz etti. Kimlik üzerinde inceleme yapan ekipler, bilgilerin şüpheliyle uyuşmadığından şüphelendi. Bunun üzerine ekipler tarafından şüphelinin gerçek kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

15 AYRI SUÇTAN 10 YIL 1 AY HAPİS CEZASI

Yapılan kimlik tespitinin ardından E.B.'nin bilgileri üzerinden sorgulama gerçekleştirildi. Sorgulamada şüphelinin 15 ayrı suçtan toplam 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Böylece kimlik kontrolü sırasında başkasına ait kimlikle işlem yapmaya çalışan şüphelinin hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

BAŞKASINA AİT KİMLİK KULLANMASI NEDENİYLE DE İŞLEM BAŞLATILDI

Ekipler tarafından gözaltına alınan E.B. hakkında, kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra başkasına ait kimlik kullanması nedeniyle de ayrıca adli işlem başlatıldı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili süreç devam ederken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Kimlik kontrolü sırasında ortaya çıkan olayda, ekiplerin ibraz edilen kimlikteki bilgilerle ilgili yaptığı inceleme sonucunda şüphelinin gerçek kimliğine ulaşıldı. Ardından yapılan sorgulama, E.B. hakkında yıllar önce verilen kesinleşmiş hapis cezasını ortaya çıkardı.

KİMLİK KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Olayın en dikkat çeken noktası, şüphelinin hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasının doğrudan kimlik kontrolü sırasında belirlenmesi oldu. Ekiplerin başkasına ait kimlikten şüphelenmesi üzerine yapılan kontroller sonucunda hem şüphelinin gerçek kimliği belirlendi hem de hakkında bulunan kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıktı. Şüphelinin başkasına ait kimlik kullanmasına ilişkin adli sürecin yanı sıra, 15 ayrı suçtan verilen 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasına yönelik işlemler de yürütülüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikGüncelEfelerAydınSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İntihar için çatıya çıktı, polis ikna etmeye çalışırken sızdı kaldı İntihar için çatıya çıktı, polis ikna etmeye çalışırken sızdı kaldı
Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme İsrail imzayı attı Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! İsrail imzayı attı
Rize’de sağanak sonrası içme suyu alarmı: Kaynağı belirsiz sulara dikkat Rize'de sağanak sonrası içme suyu alarmı: Kaynağı belirsiz sulara dikkat
Klip çekiminde binadan para atıldı, vatandaşlar kapıştı Klip çekiminde binadan para atıldı, vatandaşlar kapıştı
Samandağ’da yaralı bulunan sokak köpeğine ateş eden kişi belirlendi Evinde arama yapıldı Samandağ'da yaralı bulunan sokak köpeğine ateş eden kişi belirlendi! Evinde arama yapıldı
Oğuzhan Koç’a konserde ilginç hediye Şaşkınlığını gizleyemedi Oğuzhan Koç'a konserde ilginç hediye! Şaşkınlığını gizleyemedi
19:05
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:50
Vedat Muriqi’den resital Fenerbahçe’den Eyüpspor’a karşı tarihi fark
Vedat Muriqi'den resital! Fenerbahçe'den Eyüpspor'a karşı tarihi fark
18:18
Macaristan Başbakanı Peter Magyar’a festivalde saldırı
Macaristan Başbakanı Peter Magyar'a festivalde saldırı
18:08
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
Kadir İnanır’ın yaklaşık 1 milyar TL’lik servetinin ayrıntıları ortaya çıktı
17:42
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu
Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’daki petrol rafinerisini vurdu
17:17
Trump’tan İran’a sürpriz mesaj “Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım“ dedi, masadaki seçenekleri açıkladı
Trump'tan İran'a sürpriz mesaj! "Pezeşkiyan ile görüşmeye hazırım" dedi, masadaki seçenekleri açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 20:10:07. #7.12#
SON DAKİKA: Polis şüphelendi, gerçek bambaşka çıktı! Suç makinesi yakayı ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement