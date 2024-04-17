Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetimleri Sonuçları Açıklandı

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6-14 Nisan 2024 tarihleri arasında bayram tatili süresince gerçekleştirilen yoğun trafik denetimlerinin sonuçları açıklanırken, yapılan denetimler kapsamında 12 bin 665 araç kontrol edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler ta tarafından 6-14 Nisan 2024 tarihleri arasındaki bayram tatilinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde; 12 bin 665 araç kontrol edildi. 508 Sürücüye ceza işlemi uygulanırken, 80 araç trafikten men edildi. Öte yandan 34 eğitim noktasında bin 140 kişiye eğitim verildi. - AYDIN