Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 6-14 Nisan 2024 tarihleri arasında bayram tatili süresince gerçekleştirilen yoğun trafik denetimlerinin sonuçları açıklanırken, yapılan denetimler kapsamında 12 bin 665 araç kontrol edildi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler ta tarafından 6-14 Nisan 2024 tarihleri arasındaki bayram tatilinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde; 12 bin 665 araç kontrol edildi. 508 Sürücüye ceza işlemi uygulanırken, 80 araç trafikten men edildi. Öte yandan 34 eğitim noktasında bin 140 kişiye eğitim verildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetimleri Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
Burdur-Isparta karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Sanayi kavşağında kırmızı ışıkta durmak isterken kontrolden çıkarak takla attı ve refüje devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tekirdağ-Malkara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, kazaya neden olan sürücü firar etti. Jandarma tarafından yakalanan sürücü tutuklandı.
Bartın Özel İdare Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 44 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 11 ruhsatsız tabanca, 478 fişek, 28 sentetik ecza hapı, 3 kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği ve 52 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 28 kişi gözaltına alındı.
Muş'un Varto ilçesinde köy muhtarının aracıyla öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.
Isparta'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan ihraç Astsubay, Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. E.G isimli şüpheli, gözaltına alındıktan sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edildi ve cezaevine gönderildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kıyı bölgelerinde yaptıkları çalışmalar sonucunda Avrupa ülkelerine illegal yollardan geçiş yapmak için hazırlık yapan 7 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni ve bir organizatörü yakaladı.
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