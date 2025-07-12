Aydın\'da Bir Adam Ölü Bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde yaşayan Taner Köken(35) evinin önünde ölü halde bulundu.

Olay, Acarlar Mahallesi 1769 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Taner Köken, evinin önünde hareketsiz halde yattığı yönünde ihbar 112 Acil Çağrı Merkezine yapıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, Köken'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde Köken'in balkondaki çeşmede elini yıkadıktan sonra eve girerken kapının önüne yığıldığı belirlendi. Cenaze otopsi için ADÜ Hastanesi morguna kaldırıldı. Alkol bağımlısı olduğu iddia edilen Köken'in ayrıca 21 suç kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN