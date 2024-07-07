Aydın'da bir binanın yan tarafındaki odunlukta yangın çıktı - Son Dakika
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Aydın'da bir binanın yan tarafındaki odunlukta yangın çıktı

Aydın\'da bir binanın yan tarafındaki odunlukta yangın çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir binanın yan tarafında bulunan odunluğun tutuşması sonucu meydana gelen yangın mahallede korkuya neden olurken, yangında binanın cephesi ve bir araç kısmen zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına devam ediyor.

07.07.2024 14:27
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Aydın'ın Efeleri ilçesinde bir binanın yan tarafında bulunan odunluğun tutuşması sonucu meydana gelen yangın mahallede korkuya neden olurken, yangında binanın cephesi ve bir araç kısmen zarar gördü.

Yangın, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi 1274 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binanın yan tarafında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev ve dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, yangında binanın yan cephesi ve bölgede bulunan bir araç kısmen zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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