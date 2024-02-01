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Aydın'da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Aydın'da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü, 3 kişi gözaltına alındı

Aydın\'da bir kadın bıçaklanarak öldürüldü, 3 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Kadının eşi, kızı ve kızının sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.02.2024 19:54
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kadın bıçaklanmış şekilde evde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili kadının eşi, kızı ve kızının sevgilisi olduğu iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Cuma Mahallesi 202 sokak üzerinde saat 18.00 sıralarında bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semra Kocaman (55) isimli kadının yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Kocaman'ın karın bölgesinde bıçakla yaralanmış ve kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Kocaman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Evde bulunan Kocaman'ın eşi, kızı ve kızının sevgilisi olduğu iddia edilen bir şahıs cinayet şüphesi ile gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kocaman'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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