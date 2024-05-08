Aydın'da Bir Kadının Şaşkınlığı: Yemek Yaparken İtfaiyeler Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da Bir Kadının Şaşkınlığı: Yemek Yaparken İtfaiyeler Geldi

Aydın\'da Bir Kadının Şaşkınlığı: Yemek Yaparken İtfaiyeler Geldi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin çatısındaki ocakta yapılan yemek esnasında oluşan yoğun duman ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yemek yapan kadının şaşkınlığını gördü.

08.05.2024 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin çatısındaki ocakta yapılan yemek esnasında oluşan yoğun duman ekipleri harekete geçirdi. Her şeyden habersiz ocakta yemek yapan kadın ise karşısında itfaiyeleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Olay, Efeler ilçesi Mesudiye Mahallesi 1660 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre P.K., isimli kadın, evinin çatısında bulunan ocakta kızartma ve börek yapmak istedi. O esnada yer ocağından çıkan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, gerçeği öğrenince rahat bir nefes alırken, karşısında itfaiyeleri gören P.K. ise şaşkınlığını gizleyemedi. Ekipler, gerekli incelemeyi yapmasının ardında olay yerinden ayrılırken, durum karşısında şaşırdığını ifade eden P.K. ise her zaman ocakta yemek yaptığını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

İtfaiye, Efeler, Aydın, Olay, İtfaiye, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Bir Kadının Şaşkınlığı: Yemek Yaparken İtfaiyeler Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:52 Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı Okul müdürünü vuran öğrencinin ifadesi ortaya çıktı
16:42 Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben’in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Kalben'in ifadesi ortaya çıktı: İçiciyim, satmıyorum
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
17:43 Yunanistan Başbakanı Ankara’ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde Yunanistan Başbakanı Ankara'ya geliyor, Kariye Camii konusu gündemde
17:18 İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok İsrailli yetkili: Ateşkes görüşmelerinde ilerleme belirtisi yok
17:11 Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor Takımın abisinin bile biletini kestiler Yönetim kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Takımın abisinin bile biletini kestiler
17:04 Çocuklar ve gençler için muhteşem eser Kayseri’de bir spor okulu daha hizmete açıldı Çocuklar ve gençler için muhteşem eser! Kayseri'de bir spor okulu daha hizmete açıldı
16:39 Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti Air India, hasta olduğunu bildiren kabin memurlarının işe gelmemesi nedeniyle 90 uçuşunu iptal etti
16:26 Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı Öğrencisiyle ilişkiye girdiği için yargılanırken başka bir öğrencisinden hamile olduğu ortaya çıktı
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 18:08:16. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Bir Kadının Şaşkınlığı: Yemek Yaparken İtfaiyeler Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement