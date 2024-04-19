Aydın\'da bir okulda tavuklu pilav zehirlenmesi

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir okulda yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenip hastaneye giden 49 öğrenciden 45'i taburcu edildi.

Efeler ilçesinde bulunan Mustafa Kiriş Ortaokulunda öğleden sonra 5'inci sınıf öğrencileri okulda etkinlik yaptı. Edinilen bilgiye göre, etkinlikte tavuk pilav yiyen öğrenciler, akşam saatlerinde fenalaştı. Bazı öğrenciler kusmaya başlayınca durum sağlık ekiplerine bildirildi. Rahatsızlanan öğrenciler ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların zehirlendiğini duyan aileler okula akın etti. 49 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayeti ile hastaneye gitti. Doktorlar öğrencileri tedavi altına aldı. 49 öğrenciden 45'i taburcu edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Aydın Valiliğinin ise okullara ikinci bir emre kadar etkinlik düzenlemeleri yönünde talimat verdiği öğrenildi. - AYDIN