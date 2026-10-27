Aydın\'da çalıntı 4 büyükbaş hayvanı 237 bin TL\'ye satan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çaldığı 4 büyükbaş hayvanı sattığı tespit edilen şüpheli yakalanarak, tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çakırbeyli Mahallesi'nde Y. A. isimli şahsın 4 büyükbaş hayvanının çalındığını bildirerek müracaatta bulunması üzerine çalışma başlatıldı. Yürütülen araştırmalar sonucunda, F. T. (33) isimli şüphelinin kendisine ait olmayan hayvanları kendisininmiş gibi göstererek toplam 237 bin TL karşılığında başka kişilere sattığı tespit edildi. Ele geçirilen 4 büyükbaş hayvan sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli F. T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.