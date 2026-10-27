Aydın'da çalıntı 4 büyükbaş hayvanı 237 bin TL'ye satan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da çalıntı 4 büyükbaş hayvanı 237 bin TL'ye satan şüpheli tutuklandı

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Aydın\'da çalıntı 4 büyükbaş hayvanı 237 bin TL\'ye satan şüpheli tutuklandı
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir kişinin çalınan 4 büyükbaş hayvanını kendisine aitmiş gibi göstererek 237 bin TL'ye sattığı tespit edilen şüpheli tutuklandı. Jandarma ekiplerince ele geçirilen hayvanlar sahibine teslim edilirken şüpheli kapalı ceza infaz kurumuna gönderildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çaldığı 4 büyükbaş hayvanı sattığı tespit edilen şüpheli yakalanarak, tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çakırbeyli Mahallesi'nde Y. A. isimli şahsın 4 büyükbaş hayvanının çalındığını bildirerek müracaatta bulunması üzerine çalışma başlatıldı. Yürütülen araştırmalar sonucunda, F. T. (33) isimli şüphelinin kendisine ait olmayan hayvanları kendisininmiş gibi göstererek toplam 237 bin TL karşılığında başka kişilere sattığı tespit edildi. Ele geçirilen 4 büyükbaş hayvan sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli F. T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaKoçarlıGüncelAydınSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da çalıntı 4 büyükbaş hayvanı 237 bin TL'ye satan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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