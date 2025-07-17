Aydın\'da Çarşıda Yangın: Büyük Hasar ve Panik

Aydın'ın Efeler ilçesinde yoğun yaya trafiğinin bulunduğu Yağcılariçi Çarşısı'nda bir iş yerinde çıkan yangında sokak dumanla kaplandı. Çarşıda panik oluşturan yangında iş yerinde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Yangın, Ramazan Paşa Mahallesi 21. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ayakkabı satışının yapıldığı bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında iş yerinden çıkan yoğun dumanlar Yağcılariçi Çarşısı'nı sardı. Çarşıda bulunan esnaf ve vatandaşlar yoğun duman altında kalırken, kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yangını söndürmek ve iş yerindeki dumanı tahliye etmek için yoğun çaba sarf ederken, komşu iş yerinde bulunan halılar da zarar görmemesi için vatandaşların oluşturduğu koridorda elden ele geçirilerek çıkartıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda kontrol altına alınan yangında iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Öte yandan çevrede bulunan esnaf alevlerle mücadele eden ekiplere soğuk su ikram etti.

İş yeri sahibi çalışmaları endişe ile takip etti

Yangın çarşıda panik oluştururken, iş yeri sahibi Aylin D. itfaiyenin söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle takip etti. 20 yıllık emeklerinin küle dönüşmesine üzülen Aylin D.'yi komşu esnaf teselli etmeye çalıştı. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. - AYDIN