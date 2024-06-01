Aydın\'da çatı katında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi 4065 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir apartmanın çatı katında bulunan eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Çatıdan çıkan dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınırken, soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN