Aydın'ın Efeler ilçesinde cep telefonunu satacak olan bir kişiyle alıcı gibi buluşan E.C., incelemek için eline aldığı telefon ile bir anda kaçmaya başladı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yapılan detaylı inceleme sonucu şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Olay, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cep telefonu ilanını gören bir kişi, satıcı ile irtibata geçerek telefon alışverişi için buluştu. Satıcı ile görüşen şüpheli, telefonu incelemek bahanesiyle eline aldı. Bir süre telefonu inceliyormuş gibi yapan şüpheli şahıs, bir anda elindeki telefonla birlikte kaçmaya başladı. Şüpheliyi durduramayan satıcı, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, şüphelinin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonunda şüphelinin Yenipazar ilçesinden E.C. isimli bir şahıs olduğunu tespit etti. Detaylı araştırmanın ardından şüpheli E.C., çalıntı telefon ile birlikte kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Cep Telefonu Dolandırıcısı Yakalandı - Son Dakika
Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada H.K. olay yerinde, M.C. ve İ.C. ise Gediz Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kazanın nedeni ise S.Ö. yönetimindeki aracın M.K. idaresindeki araca yan tarafından çarpmasıdır. Yaralılar ise Gediz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araçlardan biri savruldu ve kaldırıma çarptı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak iki kişi daha hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, kömür yüklü bir tırın virajı alamayarak devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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