Aydın'da Cezaevinde Tutuklu Yakını Ziyaret Eden Şahsın Araması Çıktı - Son Dakika
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Aydın'da Cezaevinde Tutuklu Yakını Ziyaret Eden Şahsın Araması Çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan cezaevinde tutuklu bir yakınını ziyarete gelen S.K isimli şahsın yapılan araştırmada uyuşturucu suçundan arandığı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Şahıs, adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

19.06.2024 09:48
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Aydın'ın Söke ilçesindeki cezaevinde tutuklu bir yakınını ziyarete gelen şahsın araması olduğu ortaya çıktı.
Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan bir şahsı ziyarete gelen S.K isimli şüpheli şahsın yapılan sorgusunda " Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın, Söke, Cezaevi, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Cezaevinde Tutuklu Yakını Ziyaret Eden Şahsın Araması Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Cezaevinde Tutuklu Yakını Ziyaret Eden Şahsın Araması Çıktı - Son Dakika
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