Aydın'ın Söke ilçesindeki cezaevinde tutuklu bir yakınını ziyarete gelen şahsın araması olduğu ortaya çıktı.
Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan bir şahsı ziyarete gelen S.K isimli şüpheli şahsın yapılan sorgusunda " Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Cezaevinde Tutuklu Yakını Ziyaret Eden Şahsın Araması Çıktı - Son Dakika
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