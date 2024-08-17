Aydın\'da çıkan orman yangınında 200 kişi tahliye edildi

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi ile birlikte 200 kişinin tahliyesi sağlandı.

Bozdoğan'daki orman yangınına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor. Alevlerin bazı yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine önlem amaçlı bazı vatandaşlar ise tahliye edildi. AFAD'tan elde edilen bilgiye göre, Hışımlar, Güre ve Malküpü bölgelerinden 200 kişinin tahliye edilerek, yurtlara yerleştirildiği öğrenildi. Yangın bölgesinde söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. - AYDIN