Aydın\'da çıkan yangında villa kurtarıldı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangında, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekiplerinin yoğun çabası villayı tamamen yanmaktan kurtardı.

Yangın, Yıldıztepe Mahallesi 1452 sokak üzerinde bulunan bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki katlı villanın ikinci katında yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yangın alt kata inmeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması ise teselli kaynağı oldu. Maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN