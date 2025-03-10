Aydın'da Depreme Dayanıksız Muhtarlık Binası Yenileniyor - Son Dakika
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Aydın'da Depreme Dayanıksız Muhtarlık Binası Yenileniyor

Aydın\'da Depreme Dayanıksız Muhtarlık Binası Yenileniyor

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Ata Mahallesi muhtarlık binası, depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek yıkıldı. Efeler Belediyesi, yeni ve modern bir binanın inşasına başlayacak.

10.03.2025 12:27  Güncelleme: 12:29
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Ata Mahallesi Muhtarlık binası, Efeler Belediyesi tarafından yenileniyor.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kentteki yapıların afetlere karşı daha dirençli olması için çalışmalarını sürdürürken, bu kapsamda kontrollerini sürdüren belediye personeli, Ata Mahallesi muhtarlık binasının depreme dayanıksız olduğunu belirledi. Yaşanan gelişmenin ardından harekete geçen Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapının yıkımını gerçekleştirdi. Efeler Belediyesi, mahalleye aynı yerinde depreme dayanıklı, daha modern ve vatandaşların daha konforlu hizmet alabileceği binanın inşasına kısa sürede başlayacak. Öte yandan, muhtarlık hizmet binası geçici olarak, Ata Mahallesi 681. Sokak ile Tepecik Bulvarı kesişiminde yer alan yeni yerine taşındı.

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür eden Ata Mahallesi Muhtarı Selami Bozat, "Muhtarlık binamızda her gün onlarca vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Ne yazık ki binamız birçok açıdan kötü durumdaydı. Depreme de dayanıksız olduğu tespit edildi. Efeler Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, binamızın yıkımını gerçekleştirdi. Başkan Yetişkin sayesinde yeni binamızda vatandaşlarımıza daha güvenli ve konforlu şekilde hizmet vereceğiz. Kendisine hem şahsım hem de mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, 3-sayfa, Güncel, Efeler, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Depreme Dayanıksız Muhtarlık Binası Yenileniyor - Son Dakika

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