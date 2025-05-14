Devlet hastanesi profesörü ve sekteri rüşvetten gözaltında - Son Dakika
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Devlet hastanesi profesörü ve sekteri rüşvetten gözaltında

Devlet hastanesi profesörü ve sekteri rüşvetten gözaltında

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir profesör ile sekreteri, hasta ve hasta yakınlarından 'bıçak parası' adı altında rüşvet aldığı iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

14.05.2025 11:05
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. U.G.'nin bazı hastalardan usulsüz şekilde maddi taleplerde bulunduğu yönünde bilgi aldı.

14 HASTADAN PARA İSTEMİŞ

Yapılan araştırmalarda, 14 farklı hasta yakınının ameliyat işlemleri öncesinde doktor U.G.'ye para verdiği bilgisine ulaşıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen KOM ekipleri, Prof. Dr. U.G. ve hastanedeki sekreteri D.K.'yi düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

PROFESÖRÜN EVİNDEN 900 BİN LİRA NAKİT ÇIKTI

U.G.'nin ikametinde gerçekleştirilen aramada yaklaşık 900 bin TL nakit para ele geçirildiği öğrenilirken, iş yerinde yapılan kontrollerde ise hasta ödemelerine dair kayıtların tutulduğu değerlendirilen bir ajanda bulundu. Doktor ve sekreterinin adliyeye sevk edildiği ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Devlet hastanesi profesörü ve sekteri rüşvetten gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • murat özdemir:
    Kodmunun aç köpeği, maaşınmı az geldi? 9 0 Yanıtla
  • Mehmet Yavuz:
    YASADA ACİL DEVLET MEMURU KOVULUR MADDESİ EKLENMELİ, işini yapmayan, rüşvet alan, yatan, kafasına göre gelip gitme olayı artık bitmeli 3 0 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    akplimi 0 0 Yanıtla
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