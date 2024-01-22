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Aydın'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. B.T. isimli şahıs, Kuyucak ilçesi Beşeylül Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın\'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı
22.01.2024 - 10:44,
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, bir şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde harekete geçti. Dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T. isimli şahıs Kuyucak ilçesi Beşeylül Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın'da dolandırıcılık suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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