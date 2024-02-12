Aydın'da Durdurulan 6 Şüpheli Uyuşturucu Kullandığı Tespit Edildi - Son Dakika
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Aydın'da Durdurulan 6 Şüpheli Uyuşturucu Kullandığı Tespit Edildi

Aydın\'da Durdurulan 6 Şüpheli Uyuşturucu Kullandığı Tespit Edildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan faaliyetler kapsamında şüphe üzerine durdurulan 6 kişinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. M.Ç., O.K., V.A., İ.E., H.Ç. ve E.C.Ö. isimli şüpheliler sağlık kuruluşunda yapılan testlerde uyuşturucu madde kullanımı belirlendi ve gözaltına alındılar.

12.02.2024 09:24  Güncelleme: 09:25
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Aydın'da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 6 şüphelinin, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik icra edilen faaliyetler aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Bozdoğan, Çine, Söke ve Kuyucak ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar esnasında jandarma ekipleri şüphe üzerine toplam 6 kişiyi durdurdu. Yapılan kontrollerde M.Ç., O.K., V.A., İ.E., H.Ç. ve E.C.Ö. isimli olduğu tespit edilen şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Durdurulan 6 Şüpheli Uyuşturucu Kullandığı Tespit Edildi - Son Dakika


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