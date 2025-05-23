Aydın\'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Aydın- İzmir yolunun Germencik gişeleri mevkiinde ağaçlık alana saklanan 21 düzensiz göçmen yakalanırken, kaçarak uzaklaşmaya çalışan 2 organizatör ise yapılan takip sonucu jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hamidiye Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından İzmir-Aydın yolunun Germencik gişeleri mevkiinde seyir halinde icra edilen devriye esnasında yol kenarında kapıları açık, ön camı örtülü ve boş vaziyette minibüs tespit edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT ekipleri birlikte minibüsün bulunduğu alanda ve çevresinde bulunan ağaçlık alanda yapılan aramada 6'sı kadın olmak üzere 21 düzensiz göçmen yakalanarak 1 adet araç ile 13 adet şambrıyel ve 3 adet bisiklet pompası ele geçirildi. Devam eden araştırmada düzensiz göçmenleri araç ile getiren 2 organizatörün ağaçlık alandan Germencik istikametine doğru kaçtıkları tespit edilerek araçtan yaklaşık 1 kilometre mesafede yapılan takip sonucu yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler GÖKSEM'e teslim edildi. Şahıslara 657 bin 280 TL idari para cezası uygulanırken, Y.E.T. ve K.Ö. isimli şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN