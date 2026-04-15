Aydın'da Elektrikli Motosiklet Yangını
Aydın'da Elektrikli Motosiklet Yangını

15.04.2026 18:53
Efeler'de tamir edilirken tutuşan elektrikli motosiklet küle döndü, itfaiye yangını söndürdü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tamirat sırasında bir anda tutuşan elektrikli motosiklet küle döndü.

Yangın, Efeler ilçesi Köprülü Veysipaşa Mahallesi 1602 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Y.Ş.'nin evinin önünde tamir ettiği elektrikli motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler motoru sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın esnasında oluşan yoğun duman mahalleyi sararken, yangın eve sıçramadan söndürüldü. Ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, İtfaiye, Efeler, Aydın, Son Dakika

