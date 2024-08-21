Aydın'da Endemik Türlerin Korunması İçin Devriye - Son Dakika
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Aydın'da Endemik Türlerin Korunması İçin Devriye

Aydın\'da Endemik Türlerin Korunması İçin Devriye

Aydın'da jandarma ekipleri, endemik türlerin korunması amacıyla devriye görevlerine devam ediyor. Ekipler, nesli tehlike altında olan bitkilerin yetiştiği bölgelerde kontrol gerçekleştirerek farkındalık oluşturuyor.

21.08.2024 11:22
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Doğal güzelliklerinin yanı sıra endemik türleriyle de dikkat çeken Aydın'da jandarma ekipleri, "endemik tür" devriyelerine devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile yürüttüğü ortak çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Kuşadası ve Söke ilçelerinde belirli bölgelerde yetişen, nesli tehlike altında bulunan ve koparılması ya da zarar verilmesi yasak olan endemik türlere yönelik kontrol gerçekleştirdi. Zarar verildiği takdirde 244 bin 315 TL para cezası gerektiren endemik türlerden Kum Zambağı, Tüylü Çan Çiçeği ile Kıyı Sarımsağı bitkilerinin yetiştikleri bölgelerde devriye gezen ekipler, endemik türlerin korunması amacıyla yürütülen çalışmalarda, farkındalık oluşturmak ve biyolojik çeşitliliğin devamını sağlamak, gelecek nesillere biyolojik açıdan zengin bir doğa bırakabilmek için çevrede bulunan vatandaşlara da Çevre Kanunu dahilinde bilgilendirme yaparken bilgilendirici broşür dağıttı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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