Aydın'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aydın'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın\'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde motosikletin traktöre çarpması sonucu motosikletteki iki üniversite öğrencisi ve traktör sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

09.05.2025 18:37  Güncelleme: 18:49
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde motosikletin traktöre ok gibi saplandığı feci kazada, motosiklette bulunan 2 üniversite öğrencisi ile traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Söke-Koçarlı Karayolu Çakırbeyli Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Selim Ateş idaresindeki 77 ADP 618 plakalı motosiklet, Mesut Küçük idaresindeki 09 KH 160 plakalı traktöre çarparak ok gibi saplandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü üniversite öğrencisi Selim Ateş, traktör sürücüsü Mesut Küçük ve motosiklette yolcu olarak bulunan Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Sıla Karabacak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı.

Arkadaşları olay yerinde sinir krizi geçirdi

Yaşanan feci kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencilerinin sınıf arkadaşları ise olay yerinde ölen arkadaşları için gözyaşı döktü.

Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, duran trafik olay yerinde yapılan inceleme çalışmalarının ardından motosiklet ve traktörün çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Feci Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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