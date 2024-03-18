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Aydın'da feci kaza: Kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde hafriyat kamyonu ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Batı Çevre Bulvarı ile Çine Caddesi kesişiminde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 HB 697 plakalı motosiklet ile 09 AGA 728 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile kazada motosiklet sürücüsü kamyonun altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kamyonun altından çıkartılan şahsın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Hafriyat kamyonu şoförü de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.