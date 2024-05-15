Aydın'da FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Aydın\'da FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı

FETÖ/PDY tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik Aydın'da düzenlenen 'KISKAÇ-15' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı operasyon kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi ve 7 kişiyi gözaltına aldı. Tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.

15.05.2024 15:29
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik Aydın'da düzenlenen 'KISKAÇ-15' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı Aydın'ın da aralarında bulunduğu 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik 'KISKAÇ-15' operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında 544 şüpheli yakalandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik "KISKAÇ-15" operasyonu düzenledi. Gerçekleşen operasyonda ise 6'sı kamu görevlisi 1'i sivil olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan Z.Ç., Y.E., İ.Y., A.Ş., K.B., S.C.U. ve B.T. Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

3'ü tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden İ.Y., A.Ş. ve B.T. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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