Aydın il genelinde yarın öğlen saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) Aydın il genelinde rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve kıyı şeridinde yer yer hamleli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Fırtına Uyarısı - Son Dakika
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