Aydın\'da Fırtına Uyarısı

Aydın il genelinde yarın öğlen saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) Aydın il genelinde rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve kıyı şeridinde yer yer hamleli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - AYDIN