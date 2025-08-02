Aydın\'da Gece Denetimiyle Suç Önleme Çalışması

Aydın'da jandarma ekiplerince suçun önlenmesi amacıyla gece denetimi gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık yerlerde ve çevresinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirildi. Saat 23.00-01.00 arasında yapılan denetimlerde alkollü ve uyuşturucu kullanımına yönelik denetim ve kontrol faaliyeti yapıldı. Araç ve şahıs sorgulaması yapılarak sürücülere alkol ve uyuşturucu testi yapıldı. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Halkımızın güvenliği ve huzuru için denetimlerimiz devam edecektir" ifadeleri yer aldı. - AYDIN