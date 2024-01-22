 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aydın'da geri manevra yapan kargo aracının altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da geri manevra yapan kargo aracının altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde geri manevra yapan bir kargo dağıtım aracının altında kalan 70 yaşındaki Muazzez Yanbaşlı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın\'da geri manevra yapan kargo aracının altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
22.01.2024 - 19:09,
Abone Ol

Aydın'ın Efeler ilçesinde geri manevra yapan kargo dağıtım aracının altında kalan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, Zafer Mahallesi 139. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CIS 956 plakalı PTT kargo aracı, geri manevra yaptığı sırada Muazzez Yanbaşlı'ya (70) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, aracın altında kaldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın altındaki yaşlı kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadın ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İtfaiye, Efeler, Aydın, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da geri manevra yapan kargo aracının altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 04:52:29. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın'da geri manevra yapan kargo aracının altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement